У неандертальца диагностировали синдром Дауна

Благодаря современной медицинской визуализации и анализу фрагмента черепа исследователи установили, что Тина страдала от врожденного заболевания внутреннего уха, связанного с синдромом Дауна, что вызывает сильную потерю слуха и головокружение. Несмотря на эти проблемы, Тина дожила по меньшей мере до 6 лет, что говорит о поддержке, которую она получала от своей группы.

"Это открытие опровергает прежние представления о поведении неандертальцев, демонстрируя, что они проявляли альтруистическую заботу, даже по отношению к таким уязвимым особям, как Тина", - отметил профессор Рольф Куам из Бингемтонского университета.

Предыдущие свидетельства заботы неандертальцев ограничивались взрослыми.