У неандертальца диагностировали синдром Дауна

Опубликовано 28 июня 2024, 18:46
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У неандертальца диагностировали синдром ДаунаПервый случай
Ученые выявили первый известный случай синдрома Дауна у неандертальца, проливая свет на социум и практику ухода за детьми наших древних родственников в частности. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances международной группой специалистов, посвящено скелетным останкам неандертальского ребенка по прозвищу "Тина", найденным в Испании.
Благодаря современной медицинской визуализации и анализу фрагмента черепа исследователи установили, что Тина страдала от врожденного заболевания внутреннего уха, связанного с синдромом Дауна, что вызывает сильную потерю слуха и головокружение. Несмотря на эти проблемы, Тина дожила по меньшей мере до 6 лет, что говорит о поддержке, которую она получала от своей группы.
"Это открытие опровергает прежние представления о поведении неандертальцев, демонстрируя, что они проявляли альтруистическую заботу, даже по отношению к таким уязвимым особям, как Тина", - отметил профессор Рольф Куам из Бингемтонского университета.
Предыдущие свидетельства заботы неандертальцев ограничивались взрослыми.
Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
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