У неандертальцев нашли общие черты с серферами

Ученые обнаружили, что у гоминидов, живших на Земле около 40 тыс лет назад, наблюдались аномальные костные наросты в ушном канале. Это отклонение не чуждо и современным людям и известно как “ухо серфера”. Отклонение возникает при регулярном длительном нахождении в воде при низких температурах и чаще всего встречается именно у спортсменов. На основе полученных данных, ученые сделали вывод, что результаты нового исследования могут изменить сложившиеся взгляды касательно привычек и образа жизни неандертальцев.

Напомним, что ранее ученые выяснили, что неандертальцы умели изготавливать клей и использовали его для своих инструментов.