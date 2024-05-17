У некоторых червей нашли «генетический контроль» над симбиотическими водорослями

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, свидетельствуют о том, что генетический фактор, участвующий в регенерации турбеллярии, также регулирует реакцию водорослей.

Во время регенерации турбеллярии транскрипционный фактор «runt» запускает процесс роста и регулирует фотосинтез водорослей. Исследование показывает, что runt имеет решающее значение как для регенерации, так и для управления генетическим ответом водоросли, что свидетельствует о сложной системе коммуникации внутри этого голобионта.

Такие исследования могут открыть новые механизмы межвидовой коммуникации, особенно в условиях «экологического стресса», пишут ученые.