У некоторых червей нашли «генетический контроль» над симбиотическими водорослями

Опубликовано 17 мая 2024, 23:27
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У некоторых червей нашли «генетический контроль» над симбиотическими водорослямиПрирода удивительна
Новое исследование показывает, что бескишечные турбеллярии, уникальные морские черви, способные регенерировать свое тело, генетически контролируют свои симбиотические водоросли. Бо Ванг, доцент кафедры биоинженерии Стэнфордского университета, вместе с сотрудниками Университета Сан-Франциско изучали Convolutriloba longifissura и ее симбиотического партнера — водоросль Tetraselmis.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, свидетельствуют о том, что генетический фактор, участвующий в регенерации турбеллярии, также регулирует реакцию водорослей.
Во время регенерации турбеллярии транскрипционный фактор «runt» запускает процесс роста и регулирует фотосинтез водорослей. Исследование показывает, что runt имеет решающее значение как для регенерации, так и для управления генетическим ответом водоросли, что свидетельствует о сложной системе коммуникации внутри этого голобионта.
Такие исследования могут открыть новые механизмы межвидовой коммуникации, особенно в условиях «экологического стресса», пишут ученые.