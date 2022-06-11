У некоторых мужчин есть лишняя половая хромосома

Половые хромосомы определяют наш биологический пол. У мужчин, как правило, одна X и одна Y хромосома, а у женщин - две X. Однако некоторые мужчины также имеют лишнюю X или Y хромосому.

В исследовании, опубликованном в журнале Genetics in Medicine, ученые проанализировали генетические данные более 200 000 британских мужчин в возрасте 40-70 лет. Они обнаружили 356 мужчин, которые несли либо лишнюю X-хромосому, либо лишнюю Y-хромосому.

Связав генетические данные с обычными медицинскими записями, команда обнаружила, что у мужчин с набором хромосом XXY гораздо выше вероятность возникновения проблем с репродуктивной функцией, в том числе в три раза выше риск задержки полового созревания и в четыре раза выше риск остаться бездетным. У этих мужчин также значительно ниже концентрация в крови тестостерона, естественного мужского гормона. Мужчины с XYY, как оказалось, имеют нормальную репродуктивную функцию.

Мужчины с XXY или XYY имели более высокий риск развития ряда других заболеваний. Они в три раза чаще страдали диабетом второго типа, в шесть раз чаще - венозным тромбозом, в три раза чаще - легочной эмболией и в четыре раза чаще - хронической обструктивной болезнью легких.

Исследователи говорят, что неясно, почему лишняя хромосома должна повышать риск или почему риски были настолько одинаковыми независимо от того, какая половая хромосома была дублирована.

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