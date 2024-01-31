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Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 19:59
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У немецких операторов пиратских сайтов забрали биткоинов на более чем $ 2 млрд

Деньги пойдут на пользу общества
Нанеся удар по пиратской индустрии, немецкая полиция изъяла почти 50 000 биткоинов (на сумму более 2 миллиардов долларов) у операторов недействующего портала Movie2k. Эта конфискация является одной из крупнейших за всю историю правоохранительных органов.

Movie2k был популярным пиратским сайтом. В период своего расцвета он был крупнейшим источником пиратских фильмов в немецкоязычных странах. Операторы сайта получали миллионы долларов дохода от рекламы и подписки, и часть этих денег они использовали для покупки биткоинов.

В 2013 году немецкие власти провели обыск в домах операторов Movie2k и изъяли большое количество оборудования, включая компьютеры и серверы. Однако им не удалось найти тайник с биткоинами.

В этом году немецкая полиция получила помощь от ФБР в поиске биткоинов. Расследование привело их к ряду офшорных счетов, где они обнаружили 50 000 биткоинов.

Биткоины были «временно» конфискованы, и полиция еще не решила, как их использовать. Один из вариантов — продать биткоины на аукционе, а вырученные средства направить на выплату компенсаций владельцам авторских прав. Другой вариант — уничтожить биткоины, что послужит «сигналом» для других пиратов.

Источник:TorrentFreak
Автор:Максим Многословный
Теги:
#биткоин
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#Германия
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#взлом
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#пиратство