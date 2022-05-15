У немецкой оборонной компании Rheinmetall осталось запаса чипов на 5 лет

Отмечается, что цена акций Rheinmetall почти удвоилась после того, как Россия вошла на территорию Украины. После этого Германия заявила, что увеличит свои традиционно низкие военные расходы на 100 миллиардов евро. Генеральный директор Rheinmetall заявил, что оборонные технологии действительно приобретают всё большее значение, но у компании нет планов прекращать гражданскую деятельность.

При этом ранее стало известно, что Rheinmetall выставила на продажу подразделение по производству компонентов для автомобильной техники, в том числе клапанов и насосов.