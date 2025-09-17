У нового грузового корабля NASA появились проблемы на пути к МКС

Опубликовано 17 сентября 2025, 18:301 мин.
У нового грузового корабля NASA появились проблемы на пути к МКСИз-за проблем с двигателем
NASA сообщило о проблеме с новым грузовым кораблём Cygnus XL, который направляется к Международной космической станции. Полёт выполняет Northrop Grumman. Корабль стартовал с мыса Канаверал в воскресенье и везёт на МКС около 5 тонн еды, оборудования и других необходимых вещей для экипажа. Первоначально прибытие планировалось на среду, но теперь оно отложено. NASA уточнило, что сообщит новую дату позже.
© NASA
Причина задержки в том, что основной двигатель Cygnus XL дважды выключился раньше, чем нужно, во время манёвров по подъёму орбиты. Из-за этого сблизиться со станцией по плану не получилось. В NASA подчеркнули, что все остальные системы корабля работают нормально. Специалисты рассматривают альтернативный план полёта.
Если проблему удастся решить, астронавт Джонни Ким с помощью роботизированной руки Canadarm2 «поймает» корабль и пристыкует его к модулю «Юнити». Cygnus XL останется на станции до марта 2026 года.