У нового грузового корабля NASA появились проблемы на пути к МКС

Причина задержки в том, что основной двигатель Cygnus XL дважды выключился раньше, чем нужно, во время манёвров по подъёму орбиты. Из-за этого сблизиться со станцией по плану не получилось. В NASA подчеркнули, что все остальные системы корабля работают нормально. Специалисты рассматривают альтернативный план полёта.

Если проблему удастся решить, астронавт Джонни Ким с помощью роботизированной руки Canadarm2 «поймает» корабль и пристыкует его к модулю «Юнити». Cygnus XL останется на станции до марта 2026 года.