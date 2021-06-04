Как пишет Naked Science, Ajax считается одной из самых важных программ британского Минобороны. Новые боевые машины уже обошлись стране в 3,5 млрд фунтов стерлингов. При этом, как сообщается, Ajax не способны решать поставленные перед ними задачи.

У боевых машин есть несколько проблем: высокий уровень шума и сильная вибрация при движении. Ранее такие недостатки уже приносили военным травмы. Кроме того, бойцам приходится применять подавляющие шум наушники.

Помимо этого, машина не может эффективно вести стрельбу при движении на большой скорости, не способна задним ходом преодолевать препятствия высотой более 20 сантиметров.

Тесты Ajax приостановили. Тем не менее минобороны Британии пока не будут отказываться от программы.