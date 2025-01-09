У Нью-Йорка появится ветряная электростанция на 320 квадратных километров

Проект рассчитан на выработку 810 МВт, что обеспечит около 6% всех потребностей Нью-Йорка в электроэнергии. Однако стоимость электроэнергии, производимой в рамках этого проекта, составляет 155 долларов за мегаватт-час, что почти в два раза выше, чем в среднем по США — 89,33 доллара за мегаватт-час для морского ветра.

А пока Нью-Йорк отказывается от природного газа и «старых» источников энергии, таких как атомная станция Indian Point.