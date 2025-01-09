У Нью-Йорка появится ветряная электростанция на 320 квадратных километров

Опубликовано 09 января 2025, 02:151 мин.
У Нью-Йорка появится ветряная электростанция на 320 квадратных километровВ Нью-Йорке к 2027 году появится оффшорная ветряная электростанция за $3 млрд
Нью-Йорк примет проект Empire Wind 1 — оффшорную ветряную электростанцию площадью 80 000 акров (около 320 квадратных километров). Благодаря финансированию в размере 3 миллиардов долларов, ферма должна начать работу в 2027 году, обеспечивая электроэнергией около 500 000 жителей.
Проект рассчитан на выработку 810 МВт, что обеспечит около 6% всех потребностей Нью-Йорка в электроэнергии. Однако стоимость электроэнергии, производимой в рамках этого проекта, составляет 155 долларов за мегаватт-час, что почти в два раза выше, чем в среднем по США — 89,33 доллара за мегаватт-час для морского ветра.
А пока Нью-Йорк отказывается от природного газа и «старых» источников энергии, таких как атомная станция Indian Point.