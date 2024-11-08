У одноклеточного организма нашли прототипы эмбрионов

Chromosphaera perkinsii отделился от эволюционной линии животных более миллиарда лет назад, однако образование этих структур предполагает, что природа могла обладать основными инструментами для создания сложной жизни задолго до появления животных. Когда C. perkinsii достигает определенного размера, он прекращает расти и начинает делиться, образуя колонии с как минимум двумя типами клеток — что является редкостью для одноклеточных организмов.

Более того, команда обнаружила структурные сходства этих колоний с ранними стадиями эмбрионов животных. Генетическая активность колоний также показала значительные параллели с процессами в эмбрионах животных, что может говорить о существовании механизмов клеточной дифференциации еще до появления животных или их независимом развитии у C. perkinsii.