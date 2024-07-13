У OpenAI появилась шкала прогресса на пути к «супер ИИ»

В настоящее время OpenAI относит свои новейшие модели, такие как GPT-4, к уровню 2, на котором они могут решать сложные задачи, схожие с теми, которые способны решать люди с докторской степенью. Уровень 3 нацелен на ИИ, способный автономно действовать от имени пользователей, а уровень 4 предполагает ИИ, способный к инновациям и созданию новых решений. Уровень 5 представляет собой вершину, где ИИ может заменить целые организации в выполнении экономически ценных задач.

Введение этой шкалы последовало за сотрудничеством OpenAI с Лос-Аламосской национальной лабораторией для изучения возможности безопасного применения передовых моделей ИИ в бионаучных исследованиях.

Несмотря на то, что эксперты расходятся во мнениях, а генеральный директор компании Сэм Альтман считает, что до появления AGI осталось около пяти лет, шкала призвана обеспечить более четкую дорожную карту для измерения и сравнения прогресса в развитии ИИ.