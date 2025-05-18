Дата-центр строится в партнерстве с местной компанией G42 и значительно превзойдет первый центр OpenAI в США, который сейчас возводится в Техасе. Вместо 1,2 гигаватта мощности в США новый центр будет иметь 5 гигаватт.

Сотрудничество OpenAI с ОАЭ началось в 2023 году. Однако у проекта есть и сложности: G42 связана с организациями, находящимися в черных списках США, и вызывала опасения у американских законодателей. В ответ G42 объявила о выводе инвестиций из Китая.