Опубликовано 18 мая 2025, 13:301 мин.
У OpenAI появится один из крупнейших в мире дата-центров — больше, чем МонакоВ Абу-Даби
OpenAI планирует создать огромный дата-центр в Абу-Даби площадью 25 кв. км. — это больше, чем территория Монако. Новый центр будет потреблять энергию, сравнимую с пятью ядерными реакторами, и станет частью масштабного проекта Stargate по развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта.
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Дата-центр строится в партнерстве с местной компанией G42 и значительно превзойдет первый центр OpenAI в США, который сейчас возводится в Техасе. Вместо 1,2 гигаватта мощности в США новый центр будет иметь 5 гигаватт.
Сотрудничество OpenAI с ОАЭ началось в 2023 году. Однако у проекта есть и сложности: G42 связана с организациями, находящимися в черных списках США, и вызывала опасения у американских законодателей. В ответ G42 объявила о выводе инвестиций из Китая.