У паразитических червей нашли касту солдат

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показывает, что эти нерепродуктивные особи защищают колонию, используя свои большие рты, чтобы отбиваться от других паразитов, в то время как остальные черви сосредоточены на размножении.

В Южной Калифорнии этот вид стал причиной 94% смертей среди различных видов трематод, значительно сократив их популяции. Хотя сами черви-солдатики не заражают человека, их процветающие колонии в улитках повышают риск заражения человека на других стадиях жизненного цикла, что приводит к желудочно-кишечным проблемам и потенциально тяжелым состояниям, таким как инсульт или сердечный приступ.

