У пользователей смартфонов обнаружили стадное поведение

Кратко об исследовании учёных из Пизанского университета рассказывает Naked Science. Авторы работы провели эксперимент. Они наблюдали за 88 женщинами и 96 мужчинами в 820 различных ситуациях, например в парках, ресторанах, общественном транспорте, залах ожидания и на званых обедах. Некоторые участники специально начинали проверять смартфон: нажимали кнопки или стучали пальцами по экрану в течение пяти секунд. При этом они либо смотрели, либо не смотрели на экран. Другие люди не знали, что за ними наблюдают.

Эксперимент показал, что половина людей начинали смотреть на свой телефон в течение 30 секунд после того, как кто-то другой касался смартфона. Учёные отметили, что люди делали это автоматически.

«Большинство людей заражаются поведением других, даже не осознавая этого. У нас есть потребность следовать нормам, навязанным окружающими, и автоматически сопоставлять наши действия с их действиями. Но смартфоны могут усугубить социальную изоляцию. Хуже того, люди без телефонов не могут даже попытаться воспроизвести подобное поведение и чувствуют себя еще более одинокими», — рассказали исследователи.