Наука и технологии
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У пользователей «ВКонтакте» появятся цифровые двойники

Попытка соцсети вкатиться в метавселенную
Цукерберг активно продвигает идею метавселенной — виртуального пространства, где пользователи могут общаться посредством своих цифровых аватаров. Похоже, что из-за уверенности предпринимателя другие компании тоже начинают осваивать новую область. Сегодня на ПМЭФ-2022 «ВКонтакте» анонсировала Vmoji — виртуальный аватар пользователя.
У пользователей «ВКонтакте» появятся цифровые двойники

В основе функции лежат технологии распознавания лиц и генеративные ML-модели «ВКонтакте» (модели машинного обучения — прим.). Представители соцсети рассказали, что система делает аватары максимально похожими на человека, распознанного на фотографии. Пользователю будет достаточно загрузить своё селфи, чтобы получить аватар.

Отмечается, что нововведение будет доступно не только внутри сервисов социальной сети, но и в других продуктах экосистемы VK. Опцию запустят в ближайшем будущем.

«Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной ВКонтакте. Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение», — рассказал технический директор компании Александр Тоболь.

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