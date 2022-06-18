У пользователей «ВКонтакте» появятся цифровые двойники

В основе функции лежат технологии распознавания лиц и генеративные ML-модели «ВКонтакте» (модели машинного обучения — прим.). Представители соцсети рассказали, что система делает аватары максимально похожими на человека, распознанного на фотографии. Пользователю будет достаточно загрузить своё селфи, чтобы получить аватар.

Отмечается, что нововведение будет доступно не только внутри сервисов социальной сети, но и в других продуктах экосистемы VK. Опцию запустят в ближайшем будущем.

«Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной ВКонтакте. Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение», — рассказал технический директор компании Александр Тоболь.