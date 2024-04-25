Исследователи из Венского университета выделили новую группу гигантских вирусов под названием Naegleriavirus, специально заражающих этих опасных микробов. Гигантские вирусы известны своими удивительно большими размерами и сложными геномами.

Naegleria fowleri процветает в теплой пресноводной среде и может заразить человека через загрязненную воду, попадающую в носовую полость. Эта инфекция почти всегда приводит к летальному исходу.

Недавно обнаруженный Naegleriavirus, выделенный из очистных сооружений под Веной, кажется, дает проблеск надежды. Эти гигантские вирусы прикрепляются к амебам, принимая их за пищу, и в конечном итоге уничтожают своего хозяина в течение нескольких часов.

«Открытие этих вирусов расширит наше понимание как биологии Naegleria, так и вирусов, которые их заражают», — говорит исследователь Маттиас Хорн.

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