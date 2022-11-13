У прозрачных червей обнаружили человеческий ген

Этот ген кодирует белок нуклеолин, который содержится в ядрышке, где осуществляется сборка рибосом. Данное вещество необходимо для правильного разделения фаз во время образования ядрышка. Нуклеолин также интересен из-за связи между нейродегенерацией и дисфункцией ядрышка. Не исключено, что белок играет важную роль в возникновении болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза.

То, что он есть у червей C. elegans — хорошая новость. Они прозрачные, а значит их хорошо использовать в качестве моделей.