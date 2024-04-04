У птенцов нашли «шестое чувство», связывающее осязание и зрение

Это открытие опровергает традиционные теории о том, что такое кросс-модальное восприятие требует обучения. Вот в чем суть:

Цыплят выращивали в полной темноте в течение 24 часов. В это время каждому птенцу разрешалось трогать гладкий или бугристый кубик. После того как птенцы впервые оказались на свету, они, потрогавшие гладкий кубик, предпочли подойти к изображению гладкого кубика, и наоборот.

Это поведение говорит о том, что у птенцов есть врожденная способность связывать осязание и зрение, даже без предварительного визуального опыта.

Это открытие имеет большое значение. Оно пересматривает наше понимание познания и сенсорной обработки у животных и предполагает наличие в мозге уже существующей нейронной основы для кросс-модального восприятия.