У птенцов нашли «шестое чувство», связывающее осязание и зрение

Опубликовано 04 апреля 2024, 21:20
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У птенцов нашли «шестое чувство», связывающее осязание и зрениеДаже если они только вылупились
Новое исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, ставит под сомнение наше понимание того, как мозг интегрирует различные органы чувств. Исследователи из Лондонского университета королевы Марии показали, что только что вылупившиеся птенцы могут мгновенно распознавать объекты с помощью зрения, даже если до этого они воспринимали их только на ощупь.
Это открытие опровергает традиционные теории о том, что такое кросс-модальное восприятие требует обучения. Вот в чем суть:
Цыплят выращивали в полной темноте в течение 24 часов. В это время каждому птенцу разрешалось трогать гладкий или бугристый кубик. После того как птенцы впервые оказались на свету, они, потрогавшие гладкий кубик, предпочли подойти к изображению гладкого кубика, и наоборот.
Это поведение говорит о том, что у птенцов есть врожденная способность связывать осязание и зрение, даже без предварительного визуального опыта.
Это открытие имеет большое значение. Оно пересматривает наше понимание познания и сенсорной обработки у животных и предполагает наличие в мозге уже существующей нейронной основы для кросс-модального восприятия.