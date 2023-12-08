Наука и технологии
12:15, 08 декабря 2023
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У птиц появились странные предпочтения в еде, когда рядом оказались сородичи

«Соперничество» на первом месте у некоторых видов

Новое исследование показывает, что наши крылатые друзья, сойки и вороны, не только умело выбирают пищу, но и являются хитрыми социальными стратегами.

У птиц появились странные предпочтения в еде, когда рядом оказались сородичи

© Ferra.ru / Kandinsky 3

В исследовании, проведенном под руководством ученых из Университета Англия Раскин и Кембриджского университета, эти пернатые были подвергнуты испытанию. Задача: сделать выбор между немедленной закуской низкого качества и изысканным угощением - настоящее испытание птичьего самоконтроля.

И вот что выяснилось: находясь в одиночестве, и сойки, и вороны предпочли отложенное высококачественное вознаграждение. Но когда на сцену выходили собратья по пернатому миру, сойки быстро отступали, соглашаясь на быстрое решение, чтобы избежать потенциального соперничества, а вороны оставались при своем мнении и всегда стремились к хорошему.

Ведущий исследователь доктор Рэйчел Миллер предполагает, что эти фиаско с едой могут дать ключ к разгадке уровня социальной терпимости и тактики выживания каждого вида.

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