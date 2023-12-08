У птиц появились странные предпочтения в еде, когда рядом оказались сородичи

В исследовании, проведенном под руководством ученых из Университета Англия Раскин и Кембриджского университета, эти пернатые были подвергнуты испытанию. Задача: сделать выбор между немедленной закуской низкого качества и изысканным угощением - настоящее испытание птичьего самоконтроля.

И вот что выяснилось: находясь в одиночестве, и сойки, и вороны предпочли отложенное высококачественное вознаграждение. Но когда на сцену выходили собратья по пернатому миру, сойки быстро отступали, соглашаясь на быстрое решение, чтобы избежать потенциального соперничества, а вороны оставались при своем мнении и всегда стремились к хорошему.

Ведущий исследователь доктор Рэйчел Миллер предполагает, что эти фиаско с едой могут дать ключ к разгадке уровня социальной терпимости и тактики выживания каждого вида.