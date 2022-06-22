У размножающихся на вашем лице клещей обнаружены анусы

В новом исследовании европейские ученые утверждают, что они полностью секвенировали геном D. folliculorum. Некоторые исследователи утверждали, что у этих клещей отсутствует анальное отверстие. Однако другие исследования поставили под сомнение это утверждение, и ученые, подготовившие новое исследование, утверждают, что они подтвердили, что у клещей действительно есть анальное отверстие.

Другие результаты работы команды показывают, что эти клещи эволюционировали и стали невероятно ленивыми, с точки зрения генетики, в результате того, что они “сцепились” с человеком. Они утратили способность выживать под воздействием ультрафиолетового света, что объясняет, почему они прячутся глубоко в наших порах и передвигаются и спариваются только ночью, и, похоже, они больше не вырабатывают собственный мелатонин, как это делают многие животные - вместо этого они, похоже, берут его у нас. Кроме того, они передаются от матери к ребенку, часто через грудное вскармливание, что означает, что популяции имеют относительно низкое генетическое разнообразие. Отсутствие естественных хищников, конкуренции с хозяевами и вообще защищенное существование говорит о том, что со временем клещи будут терять все больше генов.

Исследователи предполагают, что эти тенденции могут однажды привести к исчезновению клещей D. folliculorum как отдельного вида. В конце концов, клещи могут перестать жить на нашей коже в качестве паразитов, а стать полностью внутренними симбионтами.