У разработчика одного из лучших ИИ-генераторов Stability AI новый гендиректор

Аккараджу входит в группу инвесторов, куда также входит бывший президент Facebook* Шон Паркер, которые вмешались, чтобы спасти Stability с помощью денежных вливаний, что может привести к снижению оценки компании, говорится в статье Reuters.

Эта реструктуризация последовала за объявлением Stability AI в мае о продолжающихся переговорах с инвесторами о значительных инвестициях в акционерный капитал.

Stability AI — разработчики всемирно известного инструмента ИИ-генерации изображений с открытым исходным кодом Stable Diffusion. Возможно, именно эта модель распространения их ПО и привела к финансовым проблемам.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.