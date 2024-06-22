У разработчика одного из лучших ИИ-генераторов Stability AI новый гендиректор

Опубликовано 22 июня 2024, 19:30
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У разработчика одного из лучших ИИ-генераторов Stability AI новый гендиректорБывший CEO Weta Digital
Британский ИИ-стартап Stability AI назначил Према Аккараджу (Prem Akkaraju) своим новым генеральным директором, пишут СМИ. Аккараджу, который ранее занимал пост CEO компании по производству визуальных эффектов Weta Digital, вступил в должность в рамках «стратегического курса» группы инвесторов, направленного на спасение компании, испытывающей финансовые трудности.
Аккараджу входит в группу инвесторов, куда также входит бывший президент Facebook* Шон Паркер, которые вмешались, чтобы спасти Stability с помощью денежных вливаний, что может привести к снижению оценки компании, говорится в статье Reuters.
Эта реструктуризация последовала за объявлением Stability AI в мае о продолжающихся переговорах с инвесторами о значительных инвестициях в акционерный капитал.
Stability AI — разработчики всемирно известного инструмента ИИ-генерации изображений с открытым исходным кодом Stable Diffusion. Возможно, именно эта модель распространения их ПО и привела к финансовым проблемам.
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