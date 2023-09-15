У Роскомнадзора появится новый реестр с «хорошими» хостерами

Проекты постановления правительства, разработанные Минцифры, предписывают РКН создать правила ведения реестра, определить требования к провайдерам, которые должны быть включены в него, и осуществлять контроль за соблюдением провайдерами этих требований. Документы вступят в силу 1 декабря 2023 года.

Реестр призван ужесточить требования к хостинг-провайдерам: они должны быть зарегистрированы в России, размещать все вычислительные ресурсы на территории страны, обладать техническими возможностями для обеспечения информационной безопасности, предоставлять доступ ФСБ и РКН для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Пользоваться услугами хостинга смогут только авторизованные пользователи.

Те, кто не внесен в реестр, не смогут осуществлять свою деятельность.