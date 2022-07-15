У Роскосмоса сменился глава

Сайт президента России приводит текст указа:

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"».

Документ вступает в силу со дня его подписания.

При этом Путин, конечно, освободил Дмитрия Рогозина от должности. Он был генеральным директором «Роскосмоса» с 24 мая 2018 года.