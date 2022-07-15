У Роскосмоса сменился глава

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У Роскосмоса сменился главаРогозина отправили в отставку
Сегодня Владимир Путин подписал пачку указов, которые обеспечили кадровые перестановки. В частности, Юрия Борисова, бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса, назначили генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Рогозина.
Сайт президента России приводит текст указа:
«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"».
Документ вступает в силу со дня его подписания.
При этом Путин, конечно, освободил Дмитрия Рогозина от должности. Он был генеральным директором «Роскосмоса» с 24 мая 2018 года.