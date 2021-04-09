Наука и технологии
Сегодня в 11:49
У российских операторов начались сбои из-за «суверенного рунета»
Из-за оборудования Роскомнадзора
Издание «Коммерсант» сообщило, что в сетях крупных российских операторов начались системные сбои из-за оборудования Роскомнадзора для «суверенного рунета». Эксперты считают, что такие аварии могут стать регулярными.
По информации журналистов, у регионального оператора «Обит в марте случился сбой из-за оборудования Роскомнадзора. Это система для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика DPI. Она установлена «вразрез между оборудованием "Обит" и глобальной сетью интернет». Для восстановления работы оператору пришлось убрать оборудование Роскомнадзора из схемы прохождения трафика.
В Роскомнадзоре заявили, что спустя три часа работа оборудования возобновилась в штатном режиме. Ещё один источник рассказал «Коммерсанту», что в марте все операторы «большой четвёрки» столкнулись с проблемами из-за оборудования DPI. Тогда пользователи жаловались на недоступность Facebook, Instagram и WhatsApp.