Наука и технологии
Сегодня 15:51
У россиян начнут собирать рисунки вен ладони
Это станет альтернативой для людей с повреждениями лица и нарушениями речи
В российской единой биометрической системе (ЕБС) появятся рисунки вен ладони. То есть это станет ещё одним методом для идентификации россиян в банках и других организациях.
Новый вид слепков может появиться в 2020 году. По мнению экспертов, данный способ идентификации наиболее точный и безопасный. Скопировать рисунок вен ладони в отличие от отпечатков пальцев невозможно. Кроме того, системы способны считывать движение крови в руке, а значит идентификацию сможет пройти только живой человек.
Данный метод уже тестировали для прохода на форум финансовых технологий «Финополис» в начале октября.
Отмечается, что оборудование для сканирования рисунка вен ладони пока довольно дорогое. Обязательным такой метод идентификации не станет, но его смогут использовать, например, люди с повреждениями лица или нарушениями речевого аппарата.