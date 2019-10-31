У россиян начнут собирать рисунки вен ладони

Новый вид слепков может появиться в 2020 году. По мнению экспертов, данный способ идентификации наиболее точный и безопасный. Скопировать рисунок вен ладони в отличие от отпечатков пальцев невозможно. Кроме того, системы способны считывать движение крови в руке, а значит идентификацию сможет пройти только живой человек.

Данный метод уже тестировали для прохода на форум финансовых технологий «Финополис» в начале октября.

Отмечается, что оборудование для сканирования рисунка вен ладони пока довольно дорогое. Обязательным такой метод идентификации не станет, но его смогут использовать, например, люди с повреждениями лица или нарушениями речевого аппарата.