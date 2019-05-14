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У россиян появятся электронные трудовые книжки

Бумажные пока тоже никуда не денутся
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации подготовил законопроект по внедрению электронных трудовых книжек. Бумажные, впрочем, тоже предлагают сохранить.

Россияне смогут сами выбирать, какую трудовую книжку им завести: электронную или бумажную. По мнению представителя «Единой России», внедрение электронной версии документа поможет решить сразу несколько проблем.

Как рассказал депутат, электронная трудовая книжка позволит работнику быть уверенным в том, что с его зарплаты идут отчисления в Пенсионный фонд. Кроме того, это снизит риск потери бумажного документа и освободить работодателей от лишних трат на покупку бланков и их хранения.

Внедрять электронные трудовые книжки начнут с пилотных организаций. В списке таких организаций может оказаться Сбербанк.

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