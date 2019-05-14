У россиян появятся электронные трудовые книжки

Россияне смогут сами выбирать, какую трудовую книжку им завести: электронную или бумажную. По мнению представителя «Единой России», внедрение электронной версии документа поможет решить сразу несколько проблем.

Как рассказал депутат, электронная трудовая книжка позволит работнику быть уверенным в том, что с его зарплаты идут отчисления в Пенсионный фонд. Кроме того, это снизит риск потери бумажного документа и освободить работодателей от лишних трат на покупку бланков и их хранения.

Внедрять электронные трудовые книжки начнут с пилотных организаций. В списке таких организаций может оказаться Сбербанк.