У рыб обнаружили способность испытывать отчаяние

Такое открытие совершили учёные Уральского федерального университета (УрФУ) их коллеги. Они исследовали рыбок данио-рерио (Danio rerio), которые в длину достигают всего четырёх сантиметров. Рыбок специально довели до состояния приобретённой беспомощности. Это значит, что существо находится в неприятной ситуации и не пытается из неё выйти, хотя может это сделать. Чтобы проделать такое с рыбками, исследователи временно парализовали им хвосты. Обездвиживание происходило с помощью удара током или специального феромона.

В итоге рыбки начинали испытывать нечто вроде человеческого отчаяния. А вот антидепрессанты помогли им выйти из него.

Важность исследования в том, что оно показало: рыбок можно использовать для тестирования препаратов для лечения депрессии. Кроме того, учёные «отодвинули» сроки появления отчаяния на 340 млн лет в прошлое.