У РЖД появилась первая «Ласточка» с беспилотными технологиями

Новая «Ласточка» имеет набор различных датчиков для распознавания объектов. Это и видеокамеры для ориентирования на дальних расстояниях, и тепловизоры, работающие при плохих погодных условиях, и лидары для ориентирования на ближних дистанциях. Тестовые испытания поезда начались уже сегодня. Проверять работу системы будут в течение нескольких месяцев.

На сегодняшний день в России все пассажирские поезда управляются машинистами. Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года «Ласточки» с беспилотными технологиями протестируют на Московском центральном кольце.