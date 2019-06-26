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У РЖД появилась первая «Ласточка» с беспилотными технологиями

С системой «машинного зрения»
Российские железные дороги (РЖД) обзавелись новым скоростным электропоездом «Ласточка», оснащённым системой «машинного зрения». Она позволяет распознавать объекты на пути следования. Это необходимо, чтобы в будущем поезд мог ехать без машиниста.

Новая «Ласточка» имеет набор различных датчиков для распознавания объектов. Это и видеокамеры для ориентирования на дальних расстояниях, и тепловизоры, работающие при плохих погодных условиях, и лидары для ориентирования на ближних дистанциях. Тестовые испытания поезда начались уже сегодня. Проверять работу системы будут в течение нескольких месяцев.

На сегодняшний день в России все пассажирские поезда управляются машинистами. Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года «Ласточки» с беспилотными технологиями протестируют на Московском центральном кольце.

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