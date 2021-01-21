Наука и технологии
Сегодня 17:40
У Сбера появилась робособака
Он уже погулял по корпоративному университету Сбера
Сбер сообщил, что купил робота-собаку от Boston Dynamics. Компания будет использовать пса в образовательных и исследовательских целях.
Сбер уже показал видео с робособакой. Она погуляла по корпоративному университету Сбера, даже потанцевала там и побарахталась в снегу.
Сбер сообщил, что изделие Boston Dynamics будет использовано «для исследований в области поведения роботов в различных примерах естественной среды и решения совместных задач робота и человека».
Компания также утверждает, что первой в России показала робопса Boston Dynamics.
Напомним, робот Spot поступил в открытую продажу в июне 2020 года. Его стартовая цена составляла $74,5 тысячи. Это действительно развлечение не для каждого. Робопёс может разворачиваться на месте, приседать, подниматься по лестницам и склонам.