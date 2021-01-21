У Сбера появилась робособака

Сбер сообщил, что изделие Boston Dynamics будет использовано «для исследований в области поведения роботов в различных примерах естественной среды и решения совместных задач робота и человека».

Компания также утверждает, что первой в России показала робопса Boston Dynamics.

Напомним, робот Spot поступил в открытую продажу в июне 2020 года. Его стартовая цена составляла $74,5 тысячи. Это действительно развлечение не для каждого. Робопёс может разворачиваться на месте, приседать, подниматься по лестницам и склонам.