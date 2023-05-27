У Северной и Южной Кореи огромные амбиции в космосе: кого же ждет успех

У Северной и Южной Кореи огромные амбиции в космосе: кого же ждет успехСтанет известно в ближайшем в будущем
Напряженность в отношениях между Северной и Южной Кореей усилилась, на фоне этого обе страны вступили в космическую гонку, чтобы усилить свой военный потенциал. Об этом сообщает WSJ.
Поскольку дипломатические надежды разрешения конфлитка угасают, обе Кореи становятся все более враждебными и демонстрируют свою военную мощь посредством ракетных испытаний и других провокационных действий.
Осознавая необходимость следить за достижениями друг друга, обе страны сейчас соперничают за технологии спутников-шпионов, которыми ни одна из них в настоящее время не обладает.
Южная Корея достигла значительной вехи, впервые успешно запустив несколько коммерческих спутников на орбиту с помощью собственной трехступенчатой ракеты. Хотя обе страны до сих пор не располагают обширной сетью спутников-шпионов, получение этой технологии обеспечит важнейшую военную разведку и позволит осуществлять точное нацеливание во время потенциальных конфликтов, не полагаясь на спутники союзников.
Северная Корея, в частности, рассматривает космические спутниковые технологии как важнейшее условие своей ядерной стратегии, повышающее ее способность точно нацеливать потенциальные ядерные удары. С помощью современных спутниковых технологий Северная Корея может даже определить цели на территории США.
Космическая гонка между двумя Кореями подчеркивает растущее значение космических технологий в современной войне, и кто из них двоих выйдет победителем – покажет время.