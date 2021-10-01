Наука и технологии
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У Северной Кореи появился аналог противоракетного комплекса «Праща Давида»

Но его возможности даже шире
Стало известно, что Северная Корея провела испытания новейшей ракетной системы для противовоздушной обороны. Военный эксперт рассказал об этом оружии подробнее.
У Северной Кореи появился аналог противоракетного комплекса «Праща Давида»

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что испытания подтвердили характеристики не только самой ракеты, но и задействованной пусковой установки, локатора и машины комплексного боевого управления. В Академии национальной обороны КНДР заявили, что в технике использовались новые технологии двигателей и управления. Корейцы смогли улучшить точность и увеличить зону поражения воздушных целей.

Военный эксперт Юрий Лямин рассказал, что северокорейская зенитная ракета является двухступенчатой и явно имеет аэродинамические рули в передней части. Внешне она похожа на ракеты израильского комплекса «Праща Давида». Этот комплекс предназначен для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 километров. Эксперт предположил, что северокорейская система рассчитана и для борьбы с другими средствами воздушного нападения.