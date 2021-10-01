У Северной Кореи появился аналог противоракетного комплекса «Праща Давида»

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что испытания подтвердили характеристики не только самой ракеты, но и задействованной пусковой установки, локатора и машины комплексного боевого управления. В Академии национальной обороны КНДР заявили, что в технике использовались новые технологии двигателей и управления. Корейцы смогли улучшить точность и увеличить зону поражения воздушных целей.

Военный эксперт Юрий Лямин рассказал, что северокорейская зенитная ракета является двухступенчатой и явно имеет аэродинамические рули в передней части. Внешне она похожа на ракеты израильского комплекса «Праща Давида». Этот комплекс предназначен для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 километров. Эксперт предположил, что северокорейская система рассчитана и для борьбы с другими средствами воздушного нападения.