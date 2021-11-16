У шимпанзе обнаружили отвращение к запаху смерти

Учёные решили проверить реакцию шимпанзе на трупы. Для этого они выбрали шесть взрослых шимпанзе в возрасте от 24 до 48 лет. Приматов помещали в небольшую комнату и показывали им картонную коробку с тушкой птички — седоголовой овсянки (Emberiza spodocephala) или набитой садовой перчаткой. Под коробкой стояло пластиковое ведро с отверстиями, откуда с помощью вентилятора распространялся запах воды, аммиака или путресцина.

Шимпанзе давали ощутить разные сочетания объект-запах и изучали их реакцию. Как оказалось, для приматов не было разницы между птицей и перчаткой. А вот запах путресцина им не нравился. Они старались избегать предмет, когда им пахло.

Что интересно, аммиак не показался шимпанзе отвратительным. А вот людям он не нравится так же, как путресцин.