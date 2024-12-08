У шимпанзе заметили те же действия, что принесли успех человечеству

Опубликовано 08 декабря 2024, 01:321 мин.
У шимпанзе заметили те же действия, что принесли успех человечествуШимпанзе демонстрируют похожую на человеческую способность организовывать сложное поведение
Новое исследование показало, что шимпанзе могут организовывать действия с инструментами в последовательности, похожие на человеческие. Исследователи проанализировали 8260 действий, выполненных дикими шимпанзе в гвинейском лесу Боссу, где они раскалывали орехи с помощью «молотка и наковальни». Результаты исследования, опубликованные в журнале PeerJ, свидетельствуют о том, что эта способность развилась еще до того, как люди и обезьяны разошлись в прошлом эволюции.
Шимпанзе планировали последовательность действий, корректируя их по мере необходимости, как это делают люди при выполнении таких задач, как приготовление чая. Например, шимпанзе группировали действия в повторяющиеся «куски», такие как расположение орехов и инструментов перед их раскалыванием. Однако не все шимпанзе использовали одни и те же стратегии.
Исследование, проведенное под руководством доктора наук Эллиота Говарда-Спинка, подчеркивает параллели между использованием орудий труда и поведением ранних людей.
Профессор Дора Биро подчеркнула важность сохранения культур шимпанзе для защиты знаний об эволюции человека.