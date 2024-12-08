У шимпанзе заметили те же действия, что принесли успех человечеству

Шимпанзе планировали последовательность действий, корректируя их по мере необходимости, как это делают люди при выполнении таких задач, как приготовление чая. Например, шимпанзе группировали действия в повторяющиеся «куски», такие как расположение орехов и инструментов перед их раскалыванием. Однако не все шимпанзе использовали одни и те же стратегии.

Исследование, проведенное под руководством доктора наук Эллиота Говарда-Спинка, подчеркивает параллели между использованием орудий труда и поведением ранних людей.

Профессор Дора Биро подчеркнула важность сохранения культур шимпанзе для защиты знаний об эволюции человека.