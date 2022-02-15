У скольких россиян есть дефицит витамина D

В исследовании участвовали жители десяти регионов России в возрасте от 18 до 50 лет. Оказалось, что у 72,1% обследованных есть дефицит и недостаточность витамина D. Лишь у 27,8% всё было в порядке.

Больше всего людей с дефицитом живут в Кызыле (67,3%), меньше всего — во Владивостоке (21,6%). Недостаточность витамина D наблюдалась у 84,2% участников исследования весной и у 62,4% — осенью. Интересно также то, что дефицит витамина D был у молодых людей в возрасте 18–25 лет чаще, чем у лиц более старшего возраста. Помимо этого, недостаточность витамина D чаще встречается у мужчин.