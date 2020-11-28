У следящих за лайками в соцсетях людей оказалось больше друзей в реальной жизни

Исследование проводилось среди людей в возрасте от 14 до 24 лет. 95% из них заходят во «ВКонтакте» каждый день. Авторы работы рассказали, что пользователи, которые делятся в соцсетях историями и фотографиями, в среднем имели больше друзей в интернете и в жизни. Те люди, которые предпочитают публиковать тексты, имеют меньше друзей в интернете, но близких друзей у них почти столько же.

А вот у тех пользователей, которые следят за лайками под своими публикациями, в среднем оказалось больше друзей везде — и в онлайне, и в жизни.

Кроме того, исследователи увидели, что люди с широким кругом общения склонны более открыто выражать мысли в соцсетях и писать о личном.