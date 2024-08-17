Наука и технологии
Опубликовано 17 августа 2024, 05:15
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У слепых пещерных рыб нашли вкусовые рецепторы на голове и подбородке

Они показали удивительную эволюцию
Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, проливает свет на необычные вкусовые рецепторы слепых пещерных рыб, которые развивались на протяжении тысячелетий в связи с их темной, подземной средой обитания.
У слепых пещерных рыб нашли вкусовые рецепторы на голове и подбородке
© Ferra

Исследователи из Университета Цинциннати при поддержке Национального научного фонда США изучали развитие этих дополнительных вкусовых рецепторов у пещерных рыб. Слепая пещерная рыба, или Astyanax mexicanus, произошла от обитающих на поверхности рыб в северо-восточной Мексике. В то время как поверхностные рыбы имеют большие глаза, пещерные сородичи потеряли зрение и пигментацию, став почти полупрозрачными. Удивительно, но у этих пещерных рыб появилось множество вкусовых рецепторов не только в ротовой полости, но и на голове и подбородке.

Исследователи под руководством биолога Джошуа Гросса проследили за появлением этих дополнительных вкусовых рецепторов и обнаружили, что, хотя пещерные рыбы и их поверхностные собратья изначально имеют одинаковое количество вкусовых рецепторов, у пещерных рыб появляются дополнительные рецепторы на голове и подбородке, начиная примерно с 18-месячного возраста. Увеличение числа вкусовых рецепторов продолжается по мере старения рыбы, что потенциально повышает ее способность обнаруживать пищу в кромешной тьме.

Ученые обнаружили, что этот признак контролируется всего двумя геномными областями, несмотря на его сложность. Будущие исследования позволят выяснить функциональное и адаптивное значение этой улучшенной вкусовой системы.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
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