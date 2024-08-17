У слепых пещерных рыб нашли вкусовые рецепторы на голове и подбородке

Исследователи из Университета Цинциннати при поддержке Национального научного фонда США изучали развитие этих дополнительных вкусовых рецепторов у пещерных рыб. Слепая пещерная рыба, или Astyanax mexicanus, произошла от обитающих на поверхности рыб в северо-восточной Мексике. В то время как поверхностные рыбы имеют большие глаза, пещерные сородичи потеряли зрение и пигментацию, став почти полупрозрачными. Удивительно, но у этих пещерных рыб появилось множество вкусовых рецепторов не только в ротовой полости, но и на голове и подбородке.

Исследователи под руководством биолога Джошуа Гросса проследили за появлением этих дополнительных вкусовых рецепторов и обнаружили, что, хотя пещерные рыбы и их поверхностные собратья изначально имеют одинаковое количество вкусовых рецепторов, у пещерных рыб появляются дополнительные рецепторы на голове и подбородке, начиная примерно с 18-месячного возраста. Увеличение числа вкусовых рецепторов продолжается по мере старения рыбы, что потенциально повышает ее способность обнаруживать пищу в кромешной тьме.

Ученые обнаружили, что этот признак контролируется всего двумя геномными областями, несмотря на его сложность. Будущие исследования позволят выяснить функциональное и адаптивное значение этой улучшенной вкусовой системы.