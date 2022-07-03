У смертоносного грибка обнаружили половое размножение. И это плохая новость

В норме дрожжи размножаются бесполым путём. Но исследователи из Макмастерского университета в Канаде обнаружили признаки полового размножения у C. auris. Это может привести к появлению более устойчивых к лекарствам и вирулентных штаммов грибка.

Дело в том, что при половом размножении происходит рекомбинация, то есть перетасовка генетической информации. Это позволяет организму лучше адаптироваться к изменяющимся условиям.

Несмотря на то, что, похоже, не все грибки C. auris способны спариваться, даже нечастые такие случаи могут потенциально обеспечить резистентность к лекарствам и сделать патоген хуже для людей.