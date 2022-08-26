У собак тоже бывает старческое слабоумие. Как уменьшить этот риск

Собачья деменция, или синдром когнитивной дисфункции собак, похожа на болезнь Альцгеймера у людей. Это прогрессирующее заболевание головного мозга, сопровождающееся поведенческими, когнитивными и другими изменениями. Обычно болезнь наблюдается у псов старше восьми лет, но может возникать и у собак в возрасте шести лет. Животные с деменцией могут потеряться во дворе или застрять за мебелью и в углах комнаты.

Новое исследование, проведённое в США, собрало данные о более чем 15 000 собак. Около 1,4% из них страдали деменцией. Выяснилось, что для псов старше 10 лет каждый дополнительный год жизни увеличивает риск развития слабоумия более чем на 50%. Менее активные собаки почти в 6,5 раз чаще страдали деменцией, чем более активные. Предполагается, что физические упражнения могут снизить риск развития болезни.