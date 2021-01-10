У соцсети сторонников Трампа отключат даже сайт

Amazon намерена отключить Parler 10 января в 23:59 по тихоокеанскому времени. В компании утверждают, что соцсеть нарушает правила использования сервиса. В Parler подтвердили, что серверы сайта отключат. Представители площадки рассказали, что Parler может быть недоступен в течение недели. Команде соцсети придётся воссоздавать всё с нуля.

В Parler отметили, что были готовы к такому исходу, поэтому создавали «продукты в железе». Также генеральный директор социальной сети обвинил Amazon в желании полностью убрать свободу слова в интернете.