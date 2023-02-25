У Солнца нашли радиосигналы, похожие на сердцебиение

Учёные зафиксировали солнечную вспышку класса C на высоте более 5000 километров над поверхностью Солнца. Вспышки такого класса практически не оказывают влияния на Землю.

Изучая событие, команда исследователей заметила радиовсплески с сигналом, повторяющимся каждые 10-20 секунд. Паттерн был «похож на сердцебиение». Учёные понимали, что такие явления как-то связаны с разрывом и замыканием силовых линий магнитного поля звезды. Теперь они узнали, что в протяжённом электропроводящем слое Солнца возникают магнитные острова, которые начинают быстро двигаться к области вспышки. Они повторяются каждые несколько секунд и высвобождают большое количество электронов.