У создателей мемов появился свой профсоюз

Как заявили создатели профсоюза, их мемы сильно способствуют росту различных площадок, в частности Instagram. Однако соцсеть никак не вознаграждает их за это.

В частности, члены профсоюза хотят, чтобы платформы стали выплачивать им вознаграждение за контент, предоставили открытый и прозрачный процесс подачи жалоб на блокировку аккаунтов и систему проверки на плагиат.

IG Meme Union осознает, что, скорее всего, никогда не будет признан правительственными органами. Однако создатели профсоюза надеются, что смогут добиться желаемых прав.

В целом, претензии авторов контента к площадкам понятны. И Instagram, и другие соцсети монетизируют размещённый на площадках контент, но не делятся прибылью с его создателями.

Представители Instagram не стали отвечать на вопрос, поддерживают ли они профсоюз. Однако отметили, что для них важен фидбек сообщества.