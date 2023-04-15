У SpaceX, Twitter и Tesla пополнение: Маск основал компанию для разработки искусственного интеллекта

У SpaceX, Twitter и Tesla пополнение: Маск основал компанию для разработки искусственного интеллектаА ранее просил ограничить его обучение
Илон Маск основал новую компанию по разработке искусственного интеллекта под названием X.AI Corp, согласно сообщениям в The Wall Street Journal.
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Маск, который в прошлом критически относился к искусственному интеллекту. Он покинул OpenAI (разработчика ChatGPT) почти десять лет назад, а недавно подписал петицию в пользу ограничения обучения искусственного интеллекта. Однако WSJ пишут, что сейчас он создает модели искусственного интеллекта, которые "ищут истину".
В новой компании, зарегистрированной в Неваде, Маск указан в качестве единственного директора, а Джаред Бирхолл, директор семейного офиса Маска, - в качестве секретаря.
Планы компании пока не ясны, но, по слухам, в марте Маск нанял двух бывших исследователей DeepMind, а ученый Игорь Бабушкин, как полагают, возглавит новый проект.
По сообщениям, Маск также ведет переговоры с инвесторами других своих компаний, Tesla и SpaceX, об инвестировании в X.AI Corp.