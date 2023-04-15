У SpaceX, Twitter и Tesla пополнение: Маск основал компанию для разработки искусственного интеллекта

Маск, который в прошлом критически относился к искусственному интеллекту. Он покинул OpenAI (разработчика ChatGPT) почти десять лет назад, а недавно подписал петицию в пользу ограничения обучения искусственного интеллекта. Однако WSJ пишут, что сейчас он создает модели искусственного интеллекта, которые "ищут истину".

В новой компании, зарегистрированной в Неваде, Маск указан в качестве единственного директора, а Джаред Бирхолл, директор семейного офиса Маска, - в качестве секретаря.

Планы компании пока не ясны, но, по слухам, в марте Маск нанял двух бывших исследователей DeepMind, а ученый Игорь Бабушкин, как полагают, возглавит новый проект.

По сообщениям, Маск также ведет переговоры с инвесторами других своих компаний, Tesla и SpaceX, об инвестировании в X.AI Corp.