У SpaceX в ходе подготовки Starship к четвёртому полёту взорвался двигатель

Двигатель Raptor 2 работает на кислороде и метане. В ходе тестового запуска проявилась протечка клапанов, что и стало причиной взрыва. При этом Raptor заявлены как двигатели с повышенной прочностью корпуса и высоким качеством всех комплектующих, поскольку рассчитаны на полёты к Луне и Марсу.

Тестовый запуск показал, что оборудование нуждается в доработке — Raptor 2 используются в обеих ступенях корабля Starhip. При этом времени до четвёртого полёта осталось немного: запуск назначен на 5 июня.