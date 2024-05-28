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Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2024, 13:38
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У SpaceX в ходе подготовки Starship к четвёртому полёту взорвался двигатель

Из-за протечки клапанов
В ходе подготовки компанией SpaceX к четвёртому полёту транспортной системы Starship во время тестового запуска двигателя Raptor 2 произошёл взрыв.
У SpaceX в ходе подготовки Starship к четвёртому полёту взорвался двигатель
© Bill Jelen / Unsplash

Двигатель Raptor 2 работает на кислороде и метане. В ходе тестового запуска проявилась протечка клапанов, что и стало причиной взрыва. При этом Raptor заявлены как двигатели с повышенной прочностью корпуса и высоким качеством всех комплектующих, поскольку рассчитаны на полёты к Луне и Марсу.

Тестовый запуск показал, что оборудование нуждается в доработке — Raptor 2 используются в обеих ступенях корабля Starhip. При этом времени до четвёртого полёта осталось немного: запуск назначен на 5 июня.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#SpaceX
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#космос
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#технологии