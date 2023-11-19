У SpaceX взрываются ракеты, а спутниковая группировка Amazon стремительно расширяется

У SpaceX взрываются ракеты, а спутниковая группировка Amazon стремительно расширяетсяТысячи спутников на подходе
Одним из главных игроков космической гонки является проект Amazon Kuiper, который продвигается вперед со своей группировкой широкополосных спутников. После безупречной работы прототипов KuiperSat-1 и KuiperSat-2 Amazon собирается начать производство более 3200 спутников, поддерживая оптоволоконные скорости на низкой околоземной орбите.
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Раджив Бадьял, вице-президент по технологиям, рассказал об успешных комплексных тестах, благодаря которым Amazon готовится к запуску в начале 2024 года. Бета-тестирование сервисов запланировано на конец этого года с участием первых партнеров, таких как Vodafone и Verizon.
Прототипы продемонстрировали скорость широкополосного доступа, сравнимую с наземными сетями, что ознаменовало значительный скачок в космических амбициях Amazon. Компания планирует провести дальнейшие эксперименты, чтобы обеспечить устойчивость группировки в космосе, при этом производство спутников планируется начать в Вашингтоне, а другой комплекс планируется разместить в Космическом центре Кеннеди NASA.
Спутниковая группировка намерена развернуть половину своих спутников к июлю 2026 года.