У SpaceX юбилей: компания отметила 300-е приземление первой ступени Falcon 9

Запуск состоялся 23 апреля в 18:17 вечера по восточному времени США. C космодрома на мысе Канаверал во Флориде был запущен Falcon 9 c 23 спутниками Starlink.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку примерно через 8,5 минут после старта. Как водится, было проведено автоматическое реверсивное приземление на беспилотную платформу SpaceX Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантическом океане.

Это настоящая веха в истории SpaceX. Первая ступень в 300-й раз успешно приземлилась, а в отношении конкретного космического корабля сказано, что эта модель использовалась в 9-й раз.