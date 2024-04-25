У SpaceX юбилей: компания отметила 300-е приземление первой ступени Falcon 9

Опубликовано 25 апреля 2024, 17:15
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У SpaceX юбилей: компания отметила 300-е приземление первой ступени Falcon 9А ракета-носитель использовалась уже 9 раз
Космическая компания SpaceX провела 300-е успешное приземление первой ступени ракеты-носителя.
Запуск состоялся 23 апреля в 18:17 вечера по восточному времени США. C космодрома на мысе Канаверал во Флориде был запущен Falcon 9 c 23 спутниками Starlink.
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку примерно через 8,5 минут после старта. Как водится, было проведено автоматическое реверсивное приземление на беспилотную платформу SpaceX Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантическом океане.
Это настоящая веха в истории SpaceX. Первая ступень в 300-й раз успешно приземлилась, а в отношении конкретного космического корабля сказано, что эта модель использовалась в 9-й раз.