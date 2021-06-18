У спутникового интернета Илона Маска обнаружилась серьёзная проблема

Наука и технологии
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У спутникового интернета Илона Маска обнаружилась серьёзная проблемаИ не совсем ясно, станет ли компания его исправлять
Спутниковый интернет Starlink — безусловно будущее. Но у этого будущего, как оказалось, имеется проблема, с которой SpaceX только предстоит разобраться.
Речь идёт о неспособности терминала Starlink работать при повышенных температурах, пишет ArsTechnica. Первым об этом сообщил пользователь Reddit из Аризоны, который столкнулся с временным приостановлением работы антенны спутникового интернета.
Связавшись с поддержкой IT-компани, он выяснил, что терминалу стоит остыть до 40 градусов, чтобы возобновить нормальную работу. При этом в момент отключения устройство нагрелось до температуры около 50 градусов.
Напомним, что в конце мая Starlink удалось «разогнаться» до 560 Мбит/сек. И это спустя всего лишь два года после запуска стартовой группы спутников.