У спутникового интернета Илона Маска обнаружилась серьёзная проблема

Речь идёт о неспособности терминала Starlink работать при повышенных температурах, пишет ArsTechnica. Первым об этом сообщил пользователь Reddit из Аризоны, который столкнулся с временным приостановлением работы антенны спутникового интернета.

Связавшись с поддержкой IT-компани, он выяснил, что терминалу стоит остыть до 40 градусов, чтобы возобновить нормальную работу. При этом в момент отключения устройство нагрелось до температуры около 50 градусов.

Напомним, что в конце мая Starlink удалось «разогнаться» до 560 Мбит/сек. И это спустя всего лишь два года после запуска стартовой группы спутников.