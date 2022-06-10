У США не хватает денег на вакцины против COVID-19

Финансирование будет взято из федеральных программ, поддерживающих доступность тестов COVID-19, а также запасы основных ресурсов, таких как средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких. Финансирование исследований вакцин против коронавируса и новых методов лечения также пострадает.

“Это были невероятно болезненные решения”, - сказал на пресс-брифинге координатор ответных мер Белого дома по COVID-19 Ашиш Джа. “Мы забираем ресурсы из жизненно важных, на наш взгляд, программ, чтобы убедиться, что у нас будет достаточно терапевтических средств для американцев на осень и зиму”.

Из перераспределенных 10 млрд долларов $5 млрд будут использованы для согласования заказов вакцин. Другая половина будет использована для средств лечения ковида, которые включают в себя 10 млн доз Пакловида и моноклональные антитела на сумму $300 млн.

“Позвольте мне быть предельно ясным: у нас недостаточно ресурсов, чтобы гарантировать, что каждый американец, желающий получить одну из вакцин нового поколения, сможет ее получить”, - сказал Джа.

В то время как финансирование иссякает, число случаев заболевания во многих штатах растет. В США ежедневно регистрируется в среднем более 110 000 новых случаев, а число госпитализаций за последние две недели увеличилось на 12 процентов.