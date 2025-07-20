Опубликовано 20 июля 2025, 05:151 мин.
У стаи шимпанзе заметили модный тренд — травинки в ухеИ не только
Шимпанзе в одном из заповедников Замбии удивили учёных — они начали носить травинки в ушах и… в других «неожиданных» местах. Всё началось в 2010 году, когда одна обезьяна вставила травинку в ухо. Без причины. Просто так. Вскоре за ней последовали другие.
Позже другая группа шимпанзе в том же центре пошла дальше — они украшали себя травинками не только в ушах, но и «сзади». Это выглядело как странный модный тренд без всякой пользы.
Учёные из университетов Утрехта и Дарема внимательно следили за этим поведением и выяснили: шимпанзе копировали друг друга. Причём, как выяснилось, у этих групп были общие смотрители, которые иногда вставляли травинки или спички в уши для чистки. Возможно, шимпанзе просто подражали людям — а потом начали копировать уже друг друга.
Такие «бесполезные» привычки редко встречаются у животных, особенно в дикой природе. Но в неволе, где меньше стресса и больше свободного времени, у обезьян появляется пространство для «креатива» и общения.