Позже другая группа шимпанзе в том же центре пошла дальше — они украшали себя травинками не только в ушах, но и «сзади». Это выглядело как странный модный тренд без всякой пользы.

Учёные из университетов Утрехта и Дарема внимательно следили за этим поведением и выяснили: шимпанзе копировали друг друга. Причём, как выяснилось, у этих групп были общие смотрители, которые иногда вставляли травинки или спички в уши для чистки. Возможно, шимпанзе просто подражали людям — а потом начали копировать уже друг друга.

Такие «бесполезные» привычки редко встречаются у животных, особенно в дикой природе. Но в неволе, где меньше стресса и больше свободного времени, у обезьян появляется пространство для «креатива» и общения.