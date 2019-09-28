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У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Этот режим может нравиться экономным людям
Учёные из Великобритании и Германии заявили, что использование одного из режимов стирки создаёт угрозу для здоровья человека, так как не избавляет одежду от опасных бактерий.

Речь идёт об экономном режиме (экорежиме). Своими соображениями относительно него учёные поделились в статье, опубликованной в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Задуматься об опасности такого режима стирки исследователей побудила одна неприятная находка. Они обнаружили в ёмкости для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины колонии бактерий вида Klebsiella oxytoca, которые могут возбудителями колита, заболеваний мочевыводящих путей и воспалительных заболеваний слизистой полости рта.

Исследовать стиральные машины учёным пришлось в попытке найти причину эпидемии в одном медицинском учреждении. Оказалось, что сотрудники стирали вещи в экорежиме, при котором данные бактерии не погибают.

«Важно это учитывать, когда у вас живут люди с незаживающими ранами или хроническими инфекциями. В таком случае одежду и белье следует стирать исключительно при высоких температурах или с использованием дезинфицирующих средств», — говорит один из авторов исследования.

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