У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Речь идёт об экономном режиме (экорежиме). Своими соображениями относительно него учёные поделились в статье, опубликованной в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Задуматься об опасности такого режима стирки исследователей побудила одна неприятная находка. Они обнаружили в ёмкости для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины колонии бактерий вида Klebsiella oxytoca, которые могут возбудителями колита, заболеваний мочевыводящих путей и воспалительных заболеваний слизистой полости рта.

Исследовать стиральные машины учёным пришлось в попытке найти причину эпидемии в одном медицинском учреждении. Оказалось, что сотрудники стирали вещи в экорежиме, при котором данные бактерии не погибают.

«Важно это учитывать, когда у вас живут люди с незаживающими ранами или хроническими инфекциями. В таком случае одежду и белье следует стирать исключительно при высоких температурах или с использованием дезинфицирующих средств», — говорит один из авторов исследования.