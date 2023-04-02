У Стива Джобса выйдут "новые" мемуары: спустя более 11 лет после его смерти

Она включает в себя заметки, черновики, выдержки из писем и речей, устные истории и интервью, фотографии и памятные вещи. Книга описывается как нечто среднее между посмертными мемуарами и альбомом, и будет опубликована Архивом Стива Джобса.

Минималистский дизайн книги, в котором преобладают серый и белый цвета, был создан фирмой LoveFrom, основанной Джони Айвом, бывшим главным дизайнером Apple. Физические экземпляры книги будут выпущены для сотрудников Apple и Disney, но не будут доступны для продажи широкой публике в таком формате. Книга будет доступна на сайте Apple Books и на сайте Архива Стива Джобса.