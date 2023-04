У Стива Джобса выйдут "новые" мемуары: спустя более 11 лет после его смерти

Получить их вы сможете бесплатно

Сборник мыслей и размышлений Стива Джобса под названием "Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words" будет доступен в Интернете бесплатно с 11 апреля. Коллекция была составлена небольшой группой членов семьи, друзей и бывших коллег Джобса.